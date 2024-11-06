موعد مباراة أستون فيلا وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق كلوب بروج، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة أستون فيلا ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة استون فيلا الإنجليزي ضد كلوب بروج، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جان برايدال، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة مباراة أستون فيلا ضد كلوب بروج، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وكلوب بروج

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستقوم بإذاعة مباراة أستون فيلا ضد كلوب بروج على الهواء مباشرة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.