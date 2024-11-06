نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، مع نظيره فريق أرسنال الإنجليزي؛ التي ستقام مساء اليوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان مع نظيره أرسنال، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا؛ على ملعب «جوزيبي مياتزا» في مدينة ملاينو.

وستنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد آرسنال، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وستنقل مباراة إنتر ميلان ضد آرسنال على قناة beIN Sports 2HD.