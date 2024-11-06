موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني؛ مع نظيره فريق بنفيكا البرتغالي، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

وستنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا، مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المُكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وستنقل مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا عبر قناة beIN Sports 3HD.