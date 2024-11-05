نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوروسيا دورتموند يحقق فوزا قاتلا على شتورم غراتس في دوري ابطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت المواجهة التي جمعت بين بوروسيا دورتموند وشتورم غراتس على أرضية استاد سينغال إيدونا بارك، بفوز الفريق الألماني بهدف نظيف، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مواجهة بوروسيا دورتموند وشتورم غراتس في دوري أبطال أوروبا

شهدت بداية المواجهة محاولات هجومية من جانب بوروسيا دورتموند، وأضاع الألماني ماكسميليان بيير فرصة تسجيل الهدف الأول لصالح فريقه بعد تصويبة قوية اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 15، ثم هدأ أداء الفريقين وإن كان الفريق الألماني هو الأكثر استحواذًا على مُجريات الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، اعتمد فريق شتورم غراتس علي اللعب الدفاعي والاعتماد علي الهجمات المرتدة، وكاد أن يخطف هدف التقدم عن طريق لاعبه الشاب لوفور زفانوريك في الدقيقة 70، بعد عرضية متقنه من زميله نيكلاس جيوهرفر على رأس زفانوريك ليضعها بجانب مرمي ماير حارس بوروسيا دورتموند.

وفي الدقيقة 77، كاد بوروسيا دورتموند في إحراز أولي أهدافه عن طريق البديل دونيل مانيلي، بعد عرضية أرضية من زميله براندت داخل منطقه الجزاء، ليسددها خارج شباك شربين حارس الفريق النمساوي.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 85، أحرز البديل الهولندي دونيل مالين هدف الفوز بالمباراة لصالح بوروسيا دورتموند، بعد تمريرة مميزة من المهاجم الغيني سيرو جيراسي، لزميله مالين ليسددها على يمين شيربين، لتسكن شباك شتورن غراتس.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلى النقطة السابعة في المركز السابع، بينما يتوقف رصيد شتورم غراتس عند نقطة وحيدة في المركز الـ 31.