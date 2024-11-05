الرياضة

"استمر في وهمك".. شوبير يوجه رسالة قوية للمشككين في بطولة كأس إنتركونتيننتال

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أحمد جودة - القاهرة -  

وجه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى ومنتخب مصر السابق، رسالة قوية للمشككين في بطولة كأس إنتركونتيننتال وكأس العالم التابعة للاتحاد الدولي "فيفا".

وفي حديثه عبر قناة الأهلي، قال شوبير: "إذا كنت تعتقد أن كأس العالم للأندية مجرد 'كومو فلاش' من الاتحاد الدولي، فأنا أستطيع تصديقك."

وأضاف: "استمر في وهمك كما ترغب، ولا تهتم بالبطولة التي يشارك فيها ريال مدريد ومانشستر سيتي، فكل ذلك لا قيمة له بالنسبة لك."

وتابع: "لا تتعب نفسك، وابقَ كما أنت، في حالة من الخمول والشعور بالظلم."

وواصل: "لكن الأهلي سيسير في طريقه، ولن يتأثر بآراء الآخرين، فقد حقق بطولة القارات الثلاثة وسيشارك في كأس التحدي."

واختتم بالقول: "ميزة الأهلي أنه لا ينظر للخلف، ويبحث دائمًا عن النجاح والإنجاز."

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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