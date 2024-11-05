فرينكي دي يونج يستعد للظهور كأساسي مع برشلونة أمام النجم الأحمر في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات في مصير اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع فريقه غدًا في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق النجم الأحمر الصربي غدًا الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

موقف دي يونج من مباراة النجم الأحمر غدًا بدوري أبطال أوروبا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة (سبورت) الإسبانية، فإن دي يونج لديه فرصة كبيرة للدخول كأساسي ضد النجم الأحمر.

وشددت الصحيفة في حديثها على أنه ستكون هناك تغييرات قليلة من حيث المبدأ التي سيجريها فليك غدًا.

‏وستكون هذه أول مباراة يبدأ فيها الهولندي كأساسي وحدث ذلك آخر مرة في كلاسيكو البيرنابيو منتصف أبريل الماضي.