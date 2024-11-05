نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يفكر في الاستغناء عن نيمار بعد إصاباته المتكررة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن تطورات جديدة في مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفترة المقبلة.

وأصيب نيمار خلال مشاركته أمام الاستقلال الإيراني، في مباراته أول من أمس، في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة.



موقف الهلال من إصابات نيمار المتكررة

وبحسب ما جاء في برنامج (أكشن مع وليد) بشأن إصابته، فإن إدارة الهلال تتجه إلى رحيل اللاعب البرازيلي في الشتوية.

وتشير التقارير إلى أن الإصابة التي لحقت بنيمار هي إصابة عضلية، ستبعده عن الملاعب أسبوعين على الأقل.

وكان نيمار قاد عاد حديثًا من إصابته بالرباط الصليبي، بعد أن أصيب مع منتخب البرازيل أمام نظيره الأوروجوياني في الـ18 من أكتوبر 2023 الماضي، وغاب عن الملاعب 366 يومًا.