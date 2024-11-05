نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يتقدم بثنائية أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أحداث الشوط الأول لمباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا

سجل مالك ثياو أول أهداف اللقاء لصالح ميلان في الدقيقة 12، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء ريال مدريد، نفذها كريستيان بوليسيتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ثياو برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل فينسيسوس جونيور لصالح ريال مدريد في الدقيقة 23 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها فينسيسوس الذي نفذها بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأطلق تيجاني راينديرز لاعب ميلان في الدقيقة 31 تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن أبعدها ببراعة الحارس أندري لونين من أسفل يمين مرماه.

وأحرز ألفارو موراتا الهدف الثاني لصالح ميلان في الدقيقة 39، بعد تسديدة أرضية من رافائيل لياو من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس أندري لونين، ليتابعها موراتا بتسديدة أخرى بقدمه اليسرى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.