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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 علي فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، أحرزه مروان محمد.
نادي زد مواليد 2009 يفوز على الاتحاد السكندري
ياتي هذا خلال مواجهة اليوم الثلاثاء، بملعب نادي الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السابعه من بطولة دوري الجمهورية.
وحرص كابتن حماده صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني.
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من:
المدير الفني ك/ محمد عز.
المدرب العام ك/ احمد علي.
مدرب مساعد ك/ بهاء احمد.
مدرب حراس ك/ محمد ابراهيم.
اداري الفريق ك/ احمد هندي.
مدرب أحمال ك/ مهند طارق "هوندا".
اخصائي د/ عمران صلاح.
طبيب عظام د/ محمد زين.
محلل أداء الفيديو ك/ ايهاب الدجوي.
مسؤول المهمات/ شهاب احمد.