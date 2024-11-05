ياتي هذا خلال مواجهة اليوم الثلاثاء، بملعب نادي الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السابعه من بطولة دوري الجمهورية.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي زد مواليد 2009 يفوز على الاتحاد السكندري في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة