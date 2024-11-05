نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة لشبونة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل الفريق لمواجهة سبورتنج لشبونة بعد قليل على ملعب خوسيه ألفالادي في مدينة لشبونة البرتغالية وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



يخوض مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات. تمكن المان سيتي من الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة، حيث افتتح مشواره بالتعادل السلبي أمام إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الأولى.



وفي الجولة الثانية، فاز مانشستر سيتي على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي برباعية نظيفة قبل أن يكرر تألقه في الجولة الثالثة بفوز كبير على سبارتا براج التشيكي بخماسية نظيفة.



في حين يحتل سبورتنج لشبونة المركز الثامن في المجموعة برصيد 7 نقاط، حصدها من فوزين وتعادل. فاز سبورتنج لشبونة على ليل الفرنسي بهدفين نظيفين في الجولة الأولى ثم تعادل مع آيندهوفن في الجولة الثانية بهدف لكل منهما.



من المقرر أن يخوض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:



حارس المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جفارديول، سيمبسون، أكانجي، لويس ريكو

خط الوسط: سيلفا، كوفاسيتش، نونيز

خط الهجوم: فودين، سافينيو، هالاند