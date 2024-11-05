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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك بوصول عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، إلى هدفه رقم 130 في الدوري المصري، بعد تسجيله هدف الفوز ضد البنك الأهلي.

الزمالك يحتفي بعبد الله السعيد بعد تسجيله هدفه رقم 130

ونشرت الصفحة صورة للسعيد مع التعليق: "130 هدفًا.. عبد الله السعيد ثالث الهدافين التاريخيين في الدوري المصري".

جاء هدف السعيد من ركلة جزاء خلال المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة الماضية، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

