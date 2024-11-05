نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالواحد السيد يكشف حقيقة التخلي عن خدمات كونراد ميشالاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عدم صحة ما يتردد حول طلب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، برحيل الجناح البولندي كونراد ميشالاك خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات صحفية، قال عبد الواحد: "لم يُطلب من جوميز رحيل كونراد عن الفريق، واللاعب مستمر معنا، وما يُشاع عن رحيله غير دقيق".

يُذكر أن كونراد ميشالاك، البالغ من العمر 27 عامًا، شارك في 4 مباريات هذا الموسم، لكنه لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك تعاقد مع ميشالاك في بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم من فريق أحد السعودي.