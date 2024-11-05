منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية يشارك فـي البطولة الآسيوية بالفلبين

غادرت أمس بعثة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية متوجهةً إلى العاصمة الفلبينية مانيلا للمشاركة في البطولة الآسيوية للكرة الطائرة خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري، حيث يترأس الوفد سالم بن جميل الحمداني عضو مجلس إدارة الاتحاد العُماني للكرة الطائرة، بالإضافة إلى الجهاز الفني المكوَّن من المدرب الوطني بدر الصبحي واللاعبين هيثم الشريقي ونوح الجلبوبي في الفريق «أ» ومازن الهاشمي وهود الجلبوبي في الفريق «ب».

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