عبري ـ من سعيد بن علي الغافري: يرعى مساء غد الأربعاء سعادة نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظ الظاهرة افتتاح أول ناد أولمبي للرماية بولاية عبري بالظاهرة، ويتكون المشروع في مرحلته الأولى من ميادين للبنادق والمسدسات الهوائية الأولمبية وتشمل مرحلته الثانية ميدانًا شاملًا للأسلحة النارية وميدانًا لسلاح الشوزن، ووجود بعض الرمايات الترفيهية للجنسين، كما سيتم تشكيل فريق باسم النادي ليمثل محافظة الظاهرة في المشاركة ببطولات اتحاد الرماية والبطولات الدولية وتنظيم بطولات مختلفة على المستوى المحلي والدولي. ويتخلل برنامج الافتتاح تقديم إيجاز عن النادي وأهدافه وما يشمله من محتويات في أركانه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا .. افتتاح أول ناد أولمبي للرماية بالظاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.