ختام البطولة الشهرية الثانية للتنس

اختتمت يوم أمس الأول منافسات البطولة الشهرية الثانية التي نظَّمها الاتحاد العُماني للتنس بمشاركة قرابة 100 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل السنية. واقيم الختام برعاية حسن بن محمد تقي أمين الصندوق بالاتحاد العُماني للتنس الذي قام بتتويج الفائزين في مختلف الفئات العمرية. شهد الختام إقامة المباراة النهائية والتي خصصت لفئة الزوجي المختلط تحت 18 سنة، حيث فاز بالمباراة اللاعب أحمد إيهاب على اللاعبة عائشة البوسعيدية، فيما جاءت بقية النتائج التي اختتمت على مدار الأيام الماضية بحصول اللاعب عمر الشيباني على المركز الأول في فئة تحت 8 سنوات، وجاء ثانيًا اللاعب حاتم الرحبي وثالثًا اللاعب فياض الهلالي ورابعًا اللاعب محمد النجار، وفي فئة تحت 9 سنوات جاء في المركز الأول عمر الشيباني وثانيًا اللاعب مارك جاشيسنكي وثالثًا اللاعب آدم عزت ورابعًا اللاعب حاتم الرحبي، أما في فئة تحت 10 فجاء في المركز الأول اللاعب فيهان سوانت وثانيًا كافينراج ارونراج، وفي فئة تحت 12 سنة بنات جاءت لاعبة المنتخب تاليا البوسعيدية في المركز الأول وسليمة ساديكوفا ثانيًا، وفي فئة تحت 12 سنة أولاد احتل المركز الأول ريتشاد بيترز وثانيًا مينتون براهمان، وفي فئة البنات تحت 14 سنة احتلت المركز الأول اللاعبة ارين الأزكوي وثانيًا تاليا البوسعيدية، وفي فئة تحت 14 سنة للأولاد جاء في المركز الأول اللاعب شارون براهمان وثانيًا مينتون براهمان.