نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يفجر مفاجأة: تسريب تسجيل محمد عادل متعمد لإقصائه من المباريات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن مفاجأة كبيرة في أزمة الحكم محمد عادل والذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم، إن اكتشفت مفاجأة كبيرة ومرعبة في أزمة محمد عادل وهي أن التسريب حدث بتعمد من داخل لجنة الحكام.

وتابع كريم رمزي: محمد عادل لم يكن مرغوب فيه أن يكون موجودا خلال الموسم الحالي وأن يكون حكم فار على الأكثر،

وأكمل رمزي: تمت عودة محمد عادل بعد الاستبعاد وتم منحه مباراة الزمالك وهو نادي ينافس على البطولة، وكان من الممكن منحه مباراة أهدى قبل منحه مباراة طرفها فريق جماهيري.

وواصل كريم رمزي: لم يتم الإفصاح حتى الآن عن نتيجة التحقيق في التسريب، وهل نحتاج كل هذا الوقت لإعلان التحقيق وكل من يصل إليه التسجيلات هم شخصان أو 3 أشخاص فقط.

واختتم كريم رمزي: تم تسريب التسجيلات لإسقاط محمد عادل، ولن ترى محمد عادل كحكم ساحة على الأقل لمباريات الأهلي والزمالك وقد يكون ذلك لنهاية الموسم، وحتى قد نراه حكم تقنية فيديو فقط، أو يدير مباريات في دوري المحترفين، ولا ننكر خطأ محمد عادل لكن هل هو فقط من يفعل ذلك؟.