نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لياو يعود.. تشكيل ميلان أمام ريال مدريد في كلاسيكو دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة القمة الأوروبية أمام ريال مدريد، في المباراة التي ستجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان

ينزل الروسونيري ضيفًا ثقيلًا على الفريق الملكي، اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: إميرسون رويال، مالك ثياو، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن لوفتوس تشيك، تياني ريندرز، يوسف فوفانا

خط الهجوم: بولسيتش، ألفارو موراتا، رافائيل لياو.

وتنقل مباراة القمة الأوروبية بين ميلان وريال مدريد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

