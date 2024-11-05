نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند وشتورم جراتس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق شتورم جراتس، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وشتورم جراتس في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة بوروسيا دورتموند وشتورم جراتس، مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سيجنال ايدونا بارك.

وستنطلق صافرة مباراة بوروسيا دورتموند وشتورم جراتس، تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وشتورم جراتس

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وستنقل مباراة بوروسيا دورتموند وشتورم جراتس عبر قناة beIN Sports 5