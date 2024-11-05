انت الأن تتابع خبر الدبيخي يثير الجدل بمقطع للاعب الهلال نيمار أمام استقلال طهران ويعلق بأسلوبه المميز ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نشر الناقد الرياضي بندر الدبيخي مقطع فيديو يظهر أداء اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في مباراة الهلال ضد استقلال طهران، مما أثار تفاعلا واسعا بين متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.
الدبيخي يثير الجدل بمقطع للاعب الهلال نيمار أمام استقلال طهران
- في تغريدة له على حسابه الرسمي على منصة إكس، علق الدبيخي على المقطع بكلمة واحدة: "أجمد"، مشيرًا بذلك إلى أداء نيمار الاستثنائي الذي أسهم في تعزيز مستوى الفريق.
- المقطع يبرز لمحات من مهارات نيمار، حيث أظهر قدرة رائعة على المراوغة والتمرير الدقيق، مما يعكس تميزه كلاعب كبير على الساحة الرياضية. ويأتي هذا الفيديو في وقت حاسم للهلال، حيث يسعى الفريق لتحقيق انتصارات متتالية في البطولات المحلية والقارية.
- تفاعل المتابعون بشكل كبير مع تغريدة الدبيخي، مشيدين بأداء نيمار ومؤكدين على أهمية وجوده في صفوف الهلال. هذه اللحظات من المباريات تساهم في تعزيز الروح المعنوية للجماهير وتزيد من حماسهم لمساندة فريقهم في المنافسات المقبلة.
- مع استمرار البطولة، يأمل المشجعون أن يستمر نيمار في تقديم مثل هذه العروض الرائعة، مما يساهم في تحقيق الألقاب ويعزز من مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العالمية.