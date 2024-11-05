الدبيخي يثير الجدل بمقطع للاعب الهلال نيمار أمام استقلال طهران ويعلق بأسلوبه المميز !

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رياض - احمد صلاح - نشر الناقد الرياضي بندر الدبيخي مقطع فيديو يظهر أداء اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في مباراة الهلال ضد استقلال طهران، مما أثار تفاعلا واسعا بين متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.

الدبيخي يثير الجدل بمقطع للاعب الهلال نيمار أمام استقلال طهران