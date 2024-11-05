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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد المصري للجيت كوني دو عن تأكيد 7 دول عربية مشاركتها في البطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الجاري في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي والمقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

7 دول تؤكد المشاركة في البطولة العربية للجيت كوني دو بالقاهرة

ويشارك في البطولة العربية في نسختها الأولى للمنتخبات والأندية حتى الآن ليبيا، العراق، المغرب، فلسطين، سوريا، لبنان، فضلا عن مصر الدول المستضيفة للحدث.

وقال المحاسب عادل حسن، رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو، إن البطولة العربية للجيت كوني دو يقام على هامشها دورة للمدربين والحكام العرب واختبارات أحزمة.

وتابع أن الاتحاد تحول إلى خلية نحل من أجل إنجاح البطولة العربية وخروجها بالتنظيم المشرف الذي يليق بسمعة مصر الرياضية كونها أصبحت قبلة لاستضافة كافة الأحداث الرياضية سواء العربية أو القارية أو العالمية ضمن توجهات الدولة باستضافة كافة الأحداث الرياضية.

وأكد أن هذه رعاية وزير الشباب والرياضة للبطولة تمنحها ثقلا وأهمية ويؤكد الرغبة الرسمية في دعم الرياضات الأخرى والإسهام في انتشارها استكمالا لما تم خلال الفترة الماضية.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو أن لعبة الجيت كوني دو، تحظى باهتمام كبير بما انعكس هذا على زيادة الممارسين للعبة، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في دعم الرياضة وانتشارها بين شباب مصر.

وزف عادل حسن رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو، بشرى سارة عن تنظيم العديد من البطولات والفعاليات المتعلقة باللعبة خلال الفترة المقبلة.

