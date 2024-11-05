نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يبدأ أولى خُطوات تمديد عقد زيزو بثلاثة امتيازات برعاية حسين لبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم ملف تمديد عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

مفاوضات الزمالك لتمديد عقد زيزو

ويستغل مسؤولو الزمالك فترة إصابة أحمد السيد زيزو التي تعرض لها خلال مواجهة البنك الأهلي ويغيب على إثرها لمدة أسبوعين، من أجل البدء في مناقشة عرض تمديد عقد اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

من جانبه كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي آخر تطورات ملف تمديد عقد أحمد السيد زيزو داخل القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن حسين لبيب أبلغ مجلس إدارة نادي الزمالك بتوليه ملف المفاوضات مع أحمد السيد زيزو بمفرده خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة الزمالك يعتزم حسم ملف تمديد عقد أحمد السيد زيزو باعتباره عنصر أساسي في تشكيل الفريق وأحد كباتن الفريق مع شيكابالا وعبدالله السعيد وعمر جابر.

وتابع المصدر لافتا إلى أن حسين لبيب تواصل في الساعات الأخيرة مع أحمد السيد زيزو لإبلاغه برغبة النادي الأبيض في تمديد عقده.

وأشار المصدر إلى أن أحمد السيد زيزو أبدى ترحيبه بتمديد عقده مع نادي الزمالك حيث اشترط اللاعب السريه في المفاوضات وعدم تسريب معلومات التفاوض وهو ما وافق عليه رئيس الزمالك الذي أبلغ اللاعب بأنه المفوض الوحيد بالحديث عن العقد الجديد.

وفيما يتعلق بطلب زيزو 100 مليون جنيه نفى المصدر تلك الأنباء موضحًا أن مجلس إدارة الزمالك يُجهز عرضًا استثنائيًا لزيزو يساهم فيه عدد من رجال الأعمال من المجلس وخارجه.

واختتم المصدر تصريحاته موضحا أن ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق عرض تحمل 30% من قيمة عقد زيزو مع نادي الزمالك بالإضافة إلى وجود بند إعلانات يصل إلى 15 مليون جنيه.

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز استعداداته لمواجهة سموحة مساء الجمعة المقبلة ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.

