نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره سموحة، مساء الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر الجاري، في إطار الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري المصري

يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلا على سموحة فى الخامسة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

يمكنكم مشاهدة المباراة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك وسموحة، حيث تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.