الرياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره سموحة، مساء الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر الجاري، في إطار الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري المصري

يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلا على سموحة فى الخامسة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

يمكنكم مشاهدة المباراة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك وسموحة، حيث تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا