نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مباراة هامة تجمعه مع نظيره نادي ميلان الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

وتأتي مباراة ريال مدريد وميلان على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال آوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.