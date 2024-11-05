نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإعلامي وحارس مرمى الأهلي السابق، أحمد شوبير، عن مفاجأة تتعلق بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، وذلك عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

وصرح شوبير بأن نادي ليفربول لم يقدم أي عروض جديدة لصلاح، مشيرًا إلى أن باريس سان جيرمان قد يكون الوجهة المقبلة للنجم المصري، حيث يُعتبر الانتقال إلى النادي الفرنسي رغبته الأولى.

وكان محمد صلاح قد شارك مؤخرًا في تدريبات فريق ليفربول استعدادًا لمواجهتهم القادمة ضد فريق بايرن ليفركوزن الألماني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول، بقيادة المدرب الهولندي أرني سلوت، بفريق بايرن ليفركوزن اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، وذلك ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم 2024-2025.