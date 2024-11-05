انت الأن تتابع خبر بتغطية كاملة.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان اليوم في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والتشكيل المتوقع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتطلع عدد كبير من عُشاق الساحره المستديره حول العالم، إلى معرفة القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وميلان اليوم، نظراً لما تحمله من أهميه كبرى، حيثُ أنها تكون في إطار لقاءات الجولة الرابعة مشوار بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويسعى فريق ريال مدريد لاستعادة الثقة بعد تلقي الهزيمة في الكلاسيكو الإسباني أمام النادي الكتالوني، بينما يأمل ميلان في تحقيق نتيجة إيجابية، تعمل على تعزيز مركزه في جدول البطولة.

موعد مباراة ريال مدريد وميلان في أبطال أوروبا.

من المُنتظر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وميلان الإيطالي في تمام الساعة العاشره مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، بتوقيت القاهره، ويقام اللقاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الميرنجي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان.

وقد أعلنت شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، بث اللقاء عبر قنواتها، وقد أعلنت إسناد مهمة التعليق على اللقاء الناري بين ريال مدريد وميلان الإيطالي للجزائري حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وميلان..

من المتوقع أن يدخل فريق ريال مدريد الإسباني اللقاء بالتشكيل الآتي.

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، مودريتش.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، مبابي.

تشكيل نادي ميلان الإيطالي لمواجهة ريال مدريد..