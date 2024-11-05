انت الأن تتابع خبر بعد الفوز بثلاثية.. موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2025 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في الوقت الحالي، يتساءل جمهور الزعيم الأسياوي، عن موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الاستقلال الإيراني في الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، بنتيجة 3-0.
وفي خلال مجريات اللقاء
- قاد اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نادي الهلال السعودي للفوز الكبير، بالتكفل بتسجيل أهداف اللقاء “هاتريك” وجلب 3 نقاط ثمينة تصدر من خلالها جدول الترتيب مناصفة مع الأهلي.
موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في الدوري السعودي.
- ويذكر أن فريق الهلال السعودي، واصل تألقه واستمر في المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة الآسيوية برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي، ثاني الترتيب.
- بعد مباراة الاستقلال الإيراني في أبطال آسيا للنخبة، يعود حامل لقب الدوري السعودي لاستكمال منافساته ضد الاتفاق في الجولة العاشرة من الموسم الحالي 2024-2025، الجمعة المقبلة.
- ويبتعد البطل فريق الهلال السعودي، بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 25 نقطة بفارق واحدة عن نادي الاتحاد السعودي ثاني الترتيب برصيد 24 نقطة.
- ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي، في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:45 بتوقيت القاهرة، 6:45 بتوقيت أبو ظبي.