انت الأن تتابع خبر بعد الفوز بثلاثية.. موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الحالي، يتساءل جمهور الزعيم الأسياوي، عن موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الاستقلال الإيراني في الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، بنتيجة 3-0.

وفي خلال مجريات اللقاء

قاد اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نادي الهلال السعودي للفوز الكبير، بالتكفل بتسجيل أهداف اللقاء “هاتريك” وجلب 3 نقاط ثمينة تصدر من خلالها جدول الترتيب مناصفة مع الأهلي.

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في الدوري السعودي.