انت الأن تتابع خبر عشان كأس العالم.. محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى هذا النادي رسميًا بعد قرار ليفربول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحاول نادي الهلال السعودي التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، للمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية، وفقًا لما ذكره الصحفي بن جاكوبز عبر توك سبورت، ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

وذكر جاكوبز أن الهلال يسعى لإتمام الصفقة خلال العشرة أيام الأولى من شهر يونيو،

ليتمكن صلاح من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الجديدة عام 2025، مشددًا على أن إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي، يتمتع بعلاقة جيدة مع صلاح، الذي كان هدفًا للدوري السعودي لفترة طويلة.

وأضاف أن التغيير في استهداف الدوري السعودي لصلاح جاء نتيجة تغيير النادي، إذ كان الاتحاد هو النادي المهتم سابقًا.

مواعيد إفتتاح بطولة كأس العالم للأندية

ستقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية. وستقام مباراة الافتتاح في 15 يونيو المقبل في ميامي ، ويبقى مقعد بطل كوبا ليبرتادوريس 2024 لأمريكا الجنوبية الوحيد المتبقي، وسيتم تحديده في 30 نوفمبر المقبل.

وقد جاءت الفرق المتأهلة إلى بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٤ على هذا النحو التالي: