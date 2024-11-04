نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يمنح حسام أشرف فرصة أخيرة لإثبات نفسه مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإعلامي خالد الغندور، أن جوزيه جوميز مدرب الزمالك استقر على منح حسام أشرف فرصة أخيرة مع الفريق بعدما طلب في وقت سابق خروجه للاعارة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "قرار جوميز جه بعد ظهور اللاعب بشكل مميز في التدريبات والراجل شاف ان اللاعب يستحق فرصة".

واضاف: "جوميز قال لحسام الملعب قدامك وانت تقدر تثبت نفسك وعايز اقولكم إن حسام هيبقى ترتيبه الخامس في المهاجمين بعد الجزيري وناصر منسي وعمر فرج وسيدي ناداي".

واختتم: "اللاعب هيتواجد في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي الفترة الجاية عكس الرباعي سامسون ومهاب وسيف جعفر ومحمد عاطف".