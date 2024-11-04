نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يطلب بيع ثلاثي الزمالك.. والإدارة ترفض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن خلاف داخل نادي الزمالك بين إدارة النادي وجوميز بسبب ثلاثي الفريق مهاب ياسر ومحمد عاطف وسيف فاروق جعفر.

خلاف بين جوميز وإدارة الزمالك حول مصير الثلاثي مهاب وعاطف وجعفر

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "جوميز طلب من الإدارة بيع الثلاثي نهائيًا لعدم حاجته لجهودهم خاصًة أنه لن يعتمد عليهم في الفترة المقبلة".

وأكمل:" إدارة نادي الزمالك رفضت طلب جوميز وأكدت له أنه من حقه عدم الإعتماد على الثلاثي ولكن ليس دوره تحديد مصيرهم سواء بالبيع أو الإعارة".

واختتم:" ترغب إدارة نادي الزمالك في رحيل الثلاثي على سبيل الإعارة وليس البيع خوفًا من تألقهم، الأمر الذي يضعهم في موقف محرج".

