نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الواحد السيد يستبعد رباعي الزمالك من المكافآت وغرفة الملابس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي خالد الغندور، إن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، قام برفع أسماء رباعي الفريق مهاب ياسر، سيف فاروق جعفر، محمد عاطف وسامسون من قائمة لائحة المكافآت. وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كما قرر عبد الواحد السيد رفع صور الرباعي وأسمائهم من غرف خلع الملابس". واختتم: "يأتي قرار مدير الكرة بنادي الزمالك بعد خروج الرباعي من حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز".