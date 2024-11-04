نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامي قمصان يكشف عن موعد عودة علي معلول وموقف كريم الدبيس من المشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي، عن تطورات إصابة علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، مؤكدًا أنه بات قريبًا من العودة للملاعب.

وصرح قمصان عبر قناة «الأهلي» أن معلول في المرحلة الأخيرة من التأهيل، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للعب خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وعن إمكانية إقامة مباريات ودية له، أوضح قمصان أنه في حال توفر الفرصة وعدم وجود ضغط بالمباريات، سيتم تنظيم لقاءات ودية لتجهيزه.

كما تحدث قمصان عن كريم الدبيس، مؤكدًا أن المدرب كولر يثق به كثيرًا، وقد يحصل اللاعب على فرصة المشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زد يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.