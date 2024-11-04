نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جيسوس يصدم جماهير الهلال حول إصابة نيمار ومدة غيابه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي، تفاصيل إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا والتي تعرض لها خلال مشاركته كبديل أمام الاستقلال الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

شارك نيمار، عند الدقيقة “58” بدلًا من عبدالله الحمدان ولكنه تعرض للإصابة واضطر لمغادرة ملعب المباراة في تغيير اضطراري بالدقيقة “87”.

نيمار يغيب أسبوعين عن الهلال

وقال جيسوس في تصريحاته عقب نهاية مباراة الهلال والاستقلال: “لن تكون سهلة عودة نيمار، فهو يلعب في مركز تجعله متعرض للإلتحامات”.

وتابع مدرب الهلال قائلًا: “أعتقد أن إصابته عضلية وليست في الركبة، وربما يغيب لمدة أسبوعين”.

وتمثل إصابة نيمار، صدمة قوية لجماهير الهلال بعد مشاركته الثانية مع الفريق منذ تعافيه من الرباط الصليبي الذي غيّبه عن الملاعب لمدة سنة كاملة.

فيما فاز فريق الهلال على ضيفه الاستقلال بثلاثية نظيفة، حملت توقيع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، في مباراة الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعزز الهلال بهذا الفوز، صدارته لمجموعة منطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة.