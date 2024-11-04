نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيلتا فيجو يتقدم على خيتافي بهدف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فريق سيلتا فيجو على نظيره خيتافي بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الإثنين، ضمن مواجهات بطولة الدوري الإسباني.

الشوط الأول لمباراة سيلتا فيجو وخيتافي

وسجل هدف سيلتا فيجو في شباك خيتافي اللاعب دوفيكاس في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول.

تشكيل سيلتا فيجو أمام خيتافي

حراسة المرمى:جوايتا

خط الدفاع: ألونسو، ستارفيلت، مانكييو

خط الرسط: ريستيتش، سوتيلو، بيلتران، مينجيزا

خط الهجوم: بامبا، دوفياكس، اسباس.

تشكيل خيتافي في مباراة اليوم

حراسة المركى: سوريا

خط الدفاع: ريكو، الديريتي، داكونام، نيوم

خط الوسط: سولا، مييا، ارمباري، عابدين، بيريز

خط الهجوم: أوتشي

يسعى سيلتا فيجو إلى تحسين أدائه وتعويض خسائره السابقة، حيث أن تحقيق الفوز أمام خيتافي قد يكون دافعًا كبيرًا لرفع معنويات اللاعبين والجماهير على حد سواء.

على الجانب الآخر يدخل خيتافي، اللقاء من أجل مواصلة نتائجه الإيجابية ضد سيلتا فيجو، واستثمار تفوقه التاريخي لتحقيق نتيجة مرضية تعزز مركزه في الترتيب.

تبث أحداث سيلتا فيجو وخيتافي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس beIN Sports الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإسباني.

