نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا " فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة الهلال واستقلال طهران ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لهذه النسخة.

وحقق الهلال فوزًا هامًا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا على حساب استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل لا شيء.

وجاءت أهداف نادي الهلال بأقدام اللاعب ميتروفيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام استقلال طهران في الدقائق 15 و33، 74 على التوالي.

ودخل الهلال بالتشكيل التالي:-

الحراسة:- ياسين بونو.

خط الدفاع:- رينان لودي - تمبكتي - كوليبالي - جواو كانسيلو.

الوسط:- ناصر الدوسري - سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش.

الهجوم:- سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - مالكوم فيليبي - أليكسندر ميتروفيتش.