نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتريك ميتروفيتش يقود الهلال للفوز على الاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره فريق استقلال طهران الايران خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الاثنين.

نتيجة مباراة الهلال والاستقلال

وفاز الزعيم على خصمه الإيراني بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اسيا للنخبة.

وسجل ميتروفيتش ثلاثية الهلال أمام استقلال طهران في الدقائق 15 و33، 74 على التوالي.

بهذا يتصدر الهلال ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الوصافة.

ويحتل استقلال طهران الإيراني المركز السابع برصيد ثلاث نقاط فقط بعد مرور أربع جولات.

ودخل الهلال بالتشكيل التالي:-

الحراسة:- ياسين بونو.

خط الدفاع:- رينان لودي - تمبكتي - كوليبالي - جواو كانسيلو.

الوسط:- ناصر الدوسري - سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش.

الهجوم:- سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - مالكوم فيليبي - أليكسندر ميتروفيتش.

