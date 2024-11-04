نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامسون سبور يسقط نظيره أنطاليا في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة سامسون سبور أمام نظيره أنطاليا سبور وذلك ضمن منافسات وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وتفوق سامسون بهدفين نظيفين ليحصد نقاط المباراة الثلاث في المنافسة.

أحداث المباراة

افتتح اللاعب كارلو هولسي أهداف فريقه مع حلول الدقيقة 45 ليضع سامسون في المقدمة على حساب أنطاليا سبور.

بينما أضاف لاندري دياماتا هدف فريقه الثاني سريعا مع حلول الدقيقة 49 ليرفع حصيلة الأهداف لثنائية نظيفة في المباراة.

وحاول أنطاليا العودة للمباراة من جديد لكن سامسون استطاع السيطرة على المباراة الأفضل لتنتهي بتفوقه بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة احتل سامسون الوصافة برصيد 22 نقطة، بينما تجمد أنطاليا سبور عند النقطة 11 في المركز الرابع عشر.