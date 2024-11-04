الرياضة

سيدات الزمالك يفزن على المقاولون في دوري الكرة الطائرة

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رياض - احمد صلاح - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك “سيدات” على نظيره المقاولون بنتيجة 3 – 2في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

ويتواجد فريق “طائرة سيدات الزمالك” في المجموعة الثانية برفقة أندية؛ “سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون، والطيران، وهليوليدو”.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك “سيدات” من: “أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعد، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إداريًا”.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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