انت الأن تتابع خبر سيدات الزمالك يفزن على المقاولون في دوري الكرة الطائرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك “سيدات” على نظيره المقاولون بنتيجة 3 – 2في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

ويتواجد فريق “طائرة سيدات الزمالك” في المجموعة الثانية برفقة أندية؛ “سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون، والطيران، وهليوليدو”.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك “سيدات” من: “أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعد، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إداريًا”.