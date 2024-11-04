انت الأن تتابع خبر أهلي جدة يفوز بخماسية على الشرطة العراقي دوري أبطال آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز الأهلي ضد الشرطة العراقي بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم أهلي جدة السعودي عن طريق فيرمينيو في الدقيقة 14، ويهدر فرانك كيسي ركة جزاء في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل الشرطة العراقي في الدقيقة 29 عن طريق سجاد جاسم، وقبل نهاية الشوط بدقائق وتحديدًا في الدقيقة 45+5 يحرز فيرمينيو الهدف الثاني لينتهي الشوط بتقدم أهلي جدة 2-1.

في الشوط الثاني ينجح فريق أهلي جدة في فرض سيطرته وإحراز 3 أهداف متتالية عن طريق كل من فيراس البريكان في الدقيقة 53 ورياض محرز هدفين في الدقيقتين 61 و67 لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد أهلي جدة إلى 12 نقطة، انفرد بها بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة مؤقتا قبل مباراة الهلال ضد استقلال طهران الليلة حيث يمتلك الزعيم 9 نقاط، بالفوز على الريان القطري (2-1) والوصل الإماراتي (2-0) وبرسبولس الإيراني (1-0) وأخيرًا الشرطة العراقي، بينما يحتل الشرطة العراقي المركز العاشر برصيد نقطتين بالتعادل مع باختاكور الأوزبكي (0-0) والنصر السعودي (1-1) والخسارة الثقيلة من الهلال (5-0).، وخسارة اليوم امام اهلي جدة.