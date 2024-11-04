نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استراتيجية جوميز الجديدة.. إعادة توظيف اللاعبين لتحسين أداء الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يدرس البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، إجراء تغييرات في مراكز بعض اللاعبين لتوظيفهم بشكل أفضل في المرحلة المقبلة.

يواجه جوميز تحديا بسبب وجود عدد من اللاعبين المميزين في بعض المراكز، مما قد يضطره للاعتماد على لاعب واحد وإبقاء الآخر على دكة البدلاء، مما يعني عدم الاستفادة من مهاراتهم في مراكز أخرى تحتاج لتقوية.

في الفترة الأخيرة، قام جوميز بتغيير مركز أحمد فتوح، حيث نقله من الجبهة اليسرى إلى مكان جديد للاستفادة من إمكانياته، خاصة مع تألق المغربي محمود بنتايك في هذا المركز.

وقد تفكر جوميز في إشراك فتوح كوسط ملعب رقم 6 أو 8، نظرًا لإيمانه بقدراته وكونه أحد الأوراق الرابحة في الفريق.

كما يسعى جوميز للاستفادة من عودة محمود حمدي الونش، الذي غاب لفترة طويلة بسبب إصابة الرباط الصليبي، مما قد يؤثر على مركز حسام عبد المجيد أو التونسي حمزة المثلوثي، اللذان قدما أداء مميزا مع الزمالك مؤخرا.

وبالتالي، قد يفكر جوميز في إعادة المثلوثي لمركزه الأصلي كظهير أيمن، وتعديل مركز عمر جابر ليصبح جناحا أو يدخل في منطقة الوسط، خصوصا أن جابر يمتلك المهارات اللازمة للعب في أي مركز.