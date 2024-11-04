نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يحدد موعد مشاركة الونش في مباريات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للعودة إلى الملاعب قريبًا، حيث من المتوقع أن يشارك مع الفريق بعد فترة التوقف الحالية بسبب ارتباطات المنتخب.

جوميز يُخطط لإشراك الونش تدريجيًا مع الزمالك

وقد أنهى الونش برنامجه التأهيلي الذي خضع له بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في فبراير الماضي.

فضل المدير الفني جوميز عدم إشراك الونش خلال مباراة البنك الأهلي، حرصا على عدم تفاقم إصابته، ولكنه يعتزم إشراكه تدريجيا لاكتساب حساسية المباريات.

ستكون أولى مباريات الزمالك بعد التوقف أمام المصري يوم 23 نوفمبر، تليها مواجهة بلاك بولز في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.