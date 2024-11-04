نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف كواليس جلسة الاستماع لطاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم استدعاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم الاثنين للتحقيق في مقر اتحاد الكرة المصري، وذلك لمناقشة بعض الأخطاء التحكيمية التي ظهرت في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضية، وانتهت بفوز الزمالك 3-2 ضمن الجولة الأولى من دوري NILE.

كواليس جلسة الاستماع لطاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلى

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام في تصريحات لـ " دوت الخليج الرياضي " أن حكم الساحة محمد عادل وحكم غرفة الفار محمد سلامة أكدا أن الأخطاء التي حدثت لم تكن مقصودة، بل كانت نتيجة لتقديرهما.

وأضاف المصدر أن محمد سلامة أوضح أنه استدعى محمد عادل لمراجعة اللقطة التي أسفرت عن احتساب ركلة جزاء للزمالك، حيث أكد عدم وجود تلامس بين ناصر منسي، مهاجم الزمالك، ونيمار مدافع البنك الأهلي قبل أن تلمس الكرة يد المدافع.

وقد تم التوصل لهذا الاستنتاج خلال المناقشات في غرفة الفار، مما جعل محمد عادل يقتنع بقراره في النهاية.

كما أوضح المصدر أن محمد عادل برر احتساب ركلة الجزاء للزمالك بدلا من احتساب خطأ ضده، بناء على تأكيد حكم الفار بوجود لمسة يد من مدافع البنك الأهلي، واحتساب إعاقة لمهاجم الزمالك.

أما بالنسبة لركلة الجزاء الثانية التي احتُسبت لصالح البنك الأهلي، فقد أشار محمد عادل إلى أنه اتخذ القرار بناء على مشاهدته للملعب، حيث رأى أن حارس الزمالك محمد عواد عرقل مهاجم البنك بيده، وهو ما أكده حكم الفار في التسجيلات.

واختتم المصدر بالإشارة إلى أن النقاش كان مركزا حول ركلتي الجزاء، حيث تم التوافق على بعض الحالات الأخرى من قبل اللجنة والطاقم التحكيمي، كما برر الحكام عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للزمالك بناء على تقديرهم للعبة.

