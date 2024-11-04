سايس ينقذ السد بتعادل مثير أمام الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق الوصل الإماراتي، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وانطلقت أحداث مباراة السد ضد الوصل، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

نتيجة مباراة السد ضد الوصل في دوري أبطال آسيا

واستهل لاعبو فريق الوصل الإماراتي، الدقائق الأولى من عمر المباراة، بمحاولات هجومية على المرمى لتسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب أليكسيس بيريز نجم فريق الوصل الإماراتي في تسجيل هدف التقدم في شباك السد.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة السد القطري ضد الوصل، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ومع الدقيقة 61 من زمن الشوط الثاني، أدرك اللاعب رومان سايس، هدف التعادل لصالح فريق السد القطري، بعد أسيست من بوعلام خوخي.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء في وجه سفيان بوفتيني لاعب فريق الوصل الإماراتي، في الدقيقة 83 من الشوط الثاني، بسبب تدخله على لاعب السد.



