نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من الزمالك بشأن قضية التحيكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، بتصريحات حول قضايا التحكيم المصري، في أعقاب الجدل الذي نشأ بعد الجولة الأولى من بطولة دوري NILE.

وصرح سالم خلال برنامج تلفزيوني: "الجميع يتمنى أن يكون التحكيم المصري في مقدمة التحكيم العالمي، لكن الوضع الحالي لا يرضي أحدًا، لا أحد يضغط على الحكام، خاصة مع وجود تقنية VAR التي تفترض مزيدًا من الدقة."

وأضاف: "يجب أن يكون هناك وقفة جادة مع التحكيم في المرحلة المقبلة، فالمشكلة لا تتعلق بمباراة واحدة فقط لنقدم شكوى، بل هناك مسائل واضحة تحتاج إلى معالجة."

ويجدر بالذكر أن الجدل قد اشتعل بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي، التي انتهت بفوز الزمالك 3-2، بسبب احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي سجلهما محمد هلال، وركلة جزاء للزمالك نفذها عبد الله السعيد في اللحظات الأخيرة من المباراة.