نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موراتا يكشف أسباب تذبذب مستوى الميلان ويتحدث عن العودة لـ "سانتياجو برنابيو" ويدافع عن لياو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإسباني ألفارو موراتا مهاجم إيه سي ميلان، عن المواجهة المرتقبة بين فريقه وريال مدريد، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، القمة النارية بين ريال مدريد وميلان، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر.

وعلق الإسباني موراتا في تصريحات صحفية لصحيفة "ذا أتلتيك"، عن أسباب تذبذب مستوى ميلان خلال الفترة الماضية، قائلًا " أعتقد أننا نجد المزيد من الآليات، الآن نؤدي الأشياء بشكل طبيعي أكثر، لدينا العديد من اللاعبين الجدد، ومدرب جديد، لكن الوقت للتكيف قد انتهى، علينا أن نفعل ذلك الآن".

وعن مواجهة فريقه السابق ريال مدريد، والعودة إلى ملعب سانتياجو برنابيو، قال موراتا "في النهاية أعتقد أن الأمور ستكون كما هي. لا أظن أن الأمور تغيرت كثيرًا. لكنني مدرك لذلك وأتوقع أن أتعرض للصفير وكل الأمور الأخرى، هذا طبيعي".

وأشاد مهاجم الميلان بزميله البرتغالي رفائيل لياو، قائلًا " رافا لديه موهبة، إنه أفضل لاعب في الفريق ويجب أن يستمر فقط في ما يفعله. هذه مجرد مرحلة، وغالبًا ما يكون هذا هو الحال للمهاجمين، هدف كبير أو هدف سهل سيعيد له الثقة، ليس الأمر سهلًا، كل ما يفعله رافا يجذب الانتباه، لكنه مهم جدًا لنا ونحتاج إليه. هو يعرف ذلك جيدًا، إنه يعمل بجد، وهذه مجرد مرحلة، سيأتي دوره هذا الموسم وسيجعلنا ننتصر".

وبسؤاله عن فرص ميلان في دوري أبطال اوروبا هذا الموسم، أجاب موراتا "نحن ميلان وعلينا أن نطمح للفوز بكل شيء، إذا خسرنا أمام فريق قوي، فهذا لأننا في دوري الأبطال، ولكننا ملزمون بالتفكير بأنه بإمكاننا الفوز. إذا لم نصل، فهذا قد يكون قدرنا، لكن يجب أن نؤمن بإمكانية الفوز".

وأشار ألفارو موراتا في حديثه على وجود تشابه كبير بين ريال مدريد وميلان، وقال "بالتأكيد. الأمر كذلك تمامًا. قبل أن آتي إلى ميلان، أخبرني الجميع أن الأجواء هنا مختلفة، يكفي أن تأتي لتناول الطعام في مطعم ميلانييلو، سترى حولك جميع اللاعبين الذين حققوا الانتصارات مع ميلان. بالنسبة لي، ميلان كان دائمًا له دور مهم في تاريخ كرة القدم".

وكشف المهاجم الإسباني عن ذكريته مع الميلان خلال طفولته، قائلًا "أهدتني أختي قميص كاكا، وأتذكر هدفه ضد مانشستر يونايتد في عام 2007، أذكر حتى الحذاء الذي كان يرتديه كاكا، وكل شيء يتعلق به. ميلان كان يقاتل من أجل دوري أبطال أوروبا في ذلك الوقت وأتذكر تلك المباريات".