انطلاق بطولة زكيت لكرة القدم بإزكـــــي

إزكي ـ من يوسف المنذري: انطلقت بولاية إزكي منافسات بطولة زكيت لكرة القدم تحت 21 سنة ، وذلك بمشاركة 16 فريقا من مختلف ولايات محافظة الداخلية وتم تقسيمها لأربع مجموعات ضمت كل مجموعة 4 فرق، وفي المجموعة الأولى تفوق الفريق المنظم للبطولة زكيت على فريق شباب إزكي بنتيجة هدفين دون رد، فيما تعادل فريقا النجوم وسدي بنتيجة هدف لكل منهما، أما المجموعة الثانية فقد شهدت غزارة أهداف، حيث فاز فريق العربي إزكي على فريق الشباب سمائل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، واكتسح فريق الصقر إزكي شباك فريق التضامن منح بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، وفي المجموعة الثالثة حقق فريق السهم إزكي الفوز على فريق العين إزكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز فريق الهلال سمائل على فريق الهلال بهلاء بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، أما المجموعة الرابعة كان عنوانها التعادل، حيث انتهت مباراتا فريقي الطوق إزكي والهلال إزكي وفريقي امطي إزكي وهيل سمائل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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