تتويج فريق النور بطلا لدوري نادي نخل

نخل ـ من سيف الكندي: توج فريق النور بطلا لدوري نادي نخل بعد فوزه على فريق وادي الأبيض بنتيجة هدفين لهدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الشباب بولاية بركاء، رعى حفل الختام سعادة محمد بن حمد الصارمي رئيس المراسم السلطانية وشهدت البطولة مشاركة 11 فريقا موزعة على مجموعتين، وعقب انتهاء المباراة النهائية قام راعي المناسبة بتكريم الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، حيث حصل فريق النور على درع البطولة وحل فريق وادي الأبيض وصيفا للدوري، كما تم تكريم اللاعبين المجيدين في الدوري، حيث حصل نصر الهنائي من فريق النور على جائزة أفضل لاعب في النهائي، وفاز نايف البلوشي حارس وادي الأبيض بجائزة أفضل حارس، فيما حاز جهاد الصبحي من فريق الأبيض على جائزة هداف البطولة برصيد 7 أهداف، بينما فاز اللاعب محمد السريري من فريق الحسنات بجائزة أفضل لاعب واعد.

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