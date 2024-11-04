منتخبُنا الوطني يخسر مواجهته الثانية فـي البطولة العربية للكرة الطائرة

المنامة ـ العُمانية : خسر منتخبنا الوطني للكرة الطائرة رجال مباراته الثانية أمام نظيره البحريني بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة ٢٥ / ١٩ ، ٢٥ / ١٧ ، ٢٥ / ١٩ ضمن مباريات البطولة الثالثة والعشرين للمنتخبات العربية للرجال للكرة الطائرة المقامة بمملكة البحرين وواصل منتخب تونس سلسة انتصاراته بعد أن تمكن من الفوز على منتخب العراق في المباراة الثانية بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل ٢٥ / ٢٢ ، ٢٥ / ١٨ ، ٢٥ / ٢١ . جدير بالذكر أن البطولة الـ ٢٣ لمنتخبات الرجال للكرة الطائرة التي تُقام بمملكة البحرين كانت قد انطلقت في الأول من نوفمبر الجاري وتستمر حتى ١١ من الشهر نفسه، بمشاركة ٨ منتخبات عربية تم توزيعها على مجموعتين وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى بمعية منتخبات العراق وتونس والبحرين وضمت المجموعة الثانية منتخبات الكويت والسعودية وقطر والأردن.

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