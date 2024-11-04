مسقط يلاقي أهلي سداب ونادي عمان يواجه السيب والدور التمهيدي 10 ديسمبر القادم

فـي قرعة كأس السوبر لكرة اليد

سحبت يوم أمس «الاثنين» قرعة بطولة كأس السوبر لكرة اليد في نسختها الجديدة التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة اليد للمرة الأولى بمشاركة 4 أندية وهي نادي عمان والسيب ومسقط وأهلي سداب، بمقر الاتحاد وذلك بحضور نصر بن حمد الحسني عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات ومحمد بن سليمان الظهوري عضو مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس لجنة المسابقات وزهير سمحة الخبير التحكيمي بالاتحاد العماني لكرة اليد عضو مقرر لجنة المسابقات وممثلي الأندية المشاركة. في بداية سحب القرعة رحب نصر الحسني بممثلي الأندية وأشاد بتعاونهم المثمر مع الاتحاد في انجاح جميع المسابقات، والذي كان له الأثر الايجابي في مسيرة المنتخبات الوطنية بجميع فئاتها مؤكدا بان الهدف من استحداث مجلس الادارة لأول مرة بطولة كأس السوبر تحفيز الأندية على بداية قوية تسبق انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد، وفرصة مناسبة امام جميع الأندية إلى تجربة جميع العناصر المختارة والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية بشكل جيد لمسابقتي الدوري ودرع الوزارة بعدها تحدث عن طريقة لعب وقرعة البطولة، حيث تم وضع «نادي عمان» بطل دوري الدرجة الأولى وبطل مسابقة درع الوزارة على رأس المجموعة الاولى ونادي مسقط صاحب المركز الثاني في الدوري العام على رأس المجموعة الثانية، حيث قام ممثلو نادي اهلي سداب والسيب بسحب القرعة والتي اسفرت عن وقوع نادي مسقط مع اهلي سداب في المباراة الاولى التي ستقام يوم 10 ديسمبر القادم في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، تليها على نفس الصالة المباراة الثانية بين نادي عمان مع السيب في الساعة الثامنة مساء والفائز من المباراتين يتأهل الى المباراة النهائية التي ستقام يوم 13 ديسمبر القادم بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر . من جانب اخر حدد اتحاد اليد يوم 30 نوفمبر الجاري اخر موعد لتسجيل اللاعبين العمانيين والأجانب للفريق الاول للدرجتين الأولى والثانية، حيث يتمكن من اصدار جدول المباريات للأندية التي قامت بتسجيل اللاعبين. الجدير بالذكر بان اتحاد اليد ينظم هذا الموسم 2024/‏‏2025 عدد 9 مسابقات متنوعة وهي دوري الناشئين بمشاركة 7 أندية يليه دوري الشباب الذي ينطلق يوم 8 نوفمبر الجاري بمشاركة 6 أندية ودوري الدرجة الثانية يوم 6 ديسمبر المقبل ودوري الدرجة الأولى ينطلق يوم 20 ديسمبر القادم ومسابقة درع الوزارة في شهر يناير 2025 ودوري الشواطئ للناشئين في شهر فبراير 2025 ودوري الشواطئ للرجال في شهر فبراير 2025م والدوري النسائي فبراير 2025م.