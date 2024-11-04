نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي السعودي الرسمي أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الشرطة العراقي بعد قليل بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال آسيا للنخبة.
موعد مباراة أهلي جدة ضد الشرطة العراقي
وتنطلق صافرة بداية مباراة أهلي جدة والشرطة العراقي مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي
- حراسة المرمى: الصانبي
- خط الدفاع: مجرشي، حامد، ايبانيز، بالعبيد.
- خط الوسط: الجهني، كيسي، فيجا.
- خط الهجوم: فيرمينو، محرز، البريكان.
القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والشرطة العراقي
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.