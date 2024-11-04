نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي السعودي الرسمي أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الشرطة العراقي بعد قليل بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة أهلي جدة ضد الشرطة العراقي

وتنطلق صافرة بداية مباراة أهلي جدة والشرطة العراقي مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي

حراسة المرمى: الصانبي

خط الدفاع: مجرشي، حامد، ايبانيز، بالعبيد.

خط الوسط: الجهني، كيسي، فيجا.

خط الهجوم: فيرمينو، محرز، البريكان.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والشرطة العراقي

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

