الرياضة

عاجل.. تشكيل الأهلي السعودي الرسمي أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الشرطة العراقي بعد قليل بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة أهلي جدة ضد الشرطة العراقي

وتنطلق صافرة بداية مباراة أهلي جدة والشرطة العراقي مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي

  • حراسة المرمى: الصانبي
  • خط الدفاع: مجرشي، حامد، ايبانيز، بالعبيد.
  • خط الوسط: الجهني، كيسي، فيجا.
  • خط الهجوم: فيرمينو، محرز، البريكان.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والشرطة العراقي

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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