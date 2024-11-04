نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طلب رسمي من الأهلي إلى اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النادي الأهلي اليوم خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، مطالبا بإجراء تحقيق عاجل وشامل حول ظاهرة "التسنين" التي تؤثر على عدد من اللاعبين في دوريات فرق الناشئين بمختلف الفئات العمرية.

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ظاهرة تسنين الناشئين

وأشار الأهلي في خطابه إلى أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا حقيقيًا لمستقبل كرة القدم المصرية، ويجب اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لها، نظرًا لأهمية قاعدة الناشئين في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية.

في سياق منفصل، حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 فوزًا على ضيفه حرس الحدود بركلات الترجيح 3-1، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية في ربع نهائي كأس مصر للشباب.

